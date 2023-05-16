英國前首相特拉斯（Liz Truss MP）16日晚間抵台訪問，外交部長吳釗燮、歐洲司司長姚金祥、外交部發言人劉永健共同前往迎接，特拉斯下機後面帶微笑與接機官員握手致意，她表示，很高興可以來到台灣，這是她期待已久的旅行，過去因在英國的事務無法成行，但如今可以在這個關鍵時刻來到台灣非常開心。

英國前首相特拉斯（Liz Truss MP）（左）16日晚間抵台訪問，外交部長吳釗燮（右）等外交官員共同前往迎接，特拉斯下機後面帶微笑與接機官員握手致意，她表示，很高興可以來到台灣，這是她期待已久的旅行，過去因在英國的事務無法成行，但如今可以在這個關鍵時刻來到台灣非常開心。（陳麒全攝）

特拉斯搭乘華航CI82班機於16日晚間18時23日抵達桃園機場，特斯拉下機後與外交部長吳釗燮等接機官員握手致意，隨後發表簡短談話。她表示，很早就想來台訪問，但之前她身為英國政府的一員，因為英國的事務無法成行，，今晚能降落在台灣與大家見面，特別在這個關鍵的時刻，覺得非常開心。

英國前首相特拉斯（Liz Truss MP）（左）16日晚間抵台訪問，外交部長吳釗燮（右）等外交官員共同前往迎接，特拉斯下機後面帶微笑與接機官員握手致意，她表示，很高興可以來到台灣，這是她期待已久的旅行，過去因在英國的事務無法成行，但如今可以在這個關鍵時刻來到台灣非常開心。（陳麒全攝）

特拉斯說，大家都知道台灣是自由企業的避風港，台灣有言論自由，是自由的社會，但這個自由社會此刻正面臨前所未有的威脅，因此她很高興能來這裡，在自由的前線，和台灣政府的朋友們，以及台灣民眾一同努力；特拉斯也承諾將會盡自己一切所能，確保台灣未來的自由與民主。

英國前首相特拉斯（Liz Truss MP）16日晚間抵台訪問，外交部長吳釗燮、歐洲司司長姚金祥、外交部發言人劉永健共同前往迎接，特拉斯下機後面帶微笑與接機官員握手致意，她表示，很高興可以來到台灣，這是她期待已久的旅行，過去因在英國的事務無法成行，但如今可以在這個關鍵時刻來到台灣非常開心。（陳麒全攝）

特拉斯是繼英國前首相柴契爾夫人（Denis Thatcher）後，睽違27年再度訪台的英國卸任元首，預計在16日至20日訪問台灣，17日應台灣智庫「遠景基金會」邀請發表演說，訪台期間也將晉見府院高層。