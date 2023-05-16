警方派遣警犬隊派遣警力2名、偵爆犬2隻至現場協助搜索爆裂物，以策萬全。（圖／警方提供）

今（16）日15時許新北市中和區中安街國立臺灣圖書館收到恐嚇留言，留言內容為「6顆遙控炸彈已經安裝在圖書館內，傍晚七點鐘，引爆炸彈。」駐警張小隊長向中和警方通報，警方獲報後立即於下午5時管制民眾進入，並清空場館；由偵查隊攜帶手持式金屬探測器，檢視整棟建築物，另派遣警犬隊派遣警力2名、偵爆犬2隻至現場協助搜索爆裂物，以策萬全。

警方表示，今（16）日15時許，國立臺灣圖書館駐警張小隊長致電分局報案稱館方官方郵件收到恐嚇留言（該名網友所留姓名為孫○○），留言內容為「6顆遙控炸彈已經安裝在圖書館內，傍晚七點鐘，引爆炸彈。」

警方獲報後立即協調館方於下午5時管制民眾進入，並清空場館；另成立專案小組，由偵查隊攜帶手持式金屬探測器，檢視整棟建築物有無可疑物品並錄影存證。另派遣警犬隊派遣警力2名、偵爆犬2隻至現場協助搜索爆裂物，以策萬全。並加強線上巡邏警力針對圖書館周邊巡邏、盤查可疑人士。經圖書館方人員會同警方場檢人員全棟逐層檢視後，尚未發現可疑物品，本分局將持續注控，並積極追查寄送恐嚇郵件犯嫌。