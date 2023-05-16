王男先撞上貨車車尾，又開進一間材料行撞毀3輛機車，最後開進小巷後自撞水溝護欄，車頭幾乎全爛，他還下車步行打算棄車逃逸。（翻攝自記者爆料網）

彰化一名男子今（16）早在台中喝醉後開車回家，行經和美線東路時高速撞擊一輛貨車車尾，右車頭幾乎全毀，沒想到他又繼續開進一間材料行撞毀3輛機車，最後開進小巷後自撞水溝護欄，車頭幾乎全爛，男子還下車步行打算棄車逃逸，最後被逮，酒測值竟高達1.48毫克。

路口監視器畫面曝光，王男駕駛的紅色轎車從遠方急速駛來，完全沒有煞車朝停等紅燈的小貨車車尾撞上，撞擊力道過大，車頭半毀、擋風玻璃碎裂，保險桿也掉在地上，而王男還直接把車開往一旁的材料行裡面，撞擊店內3部機車，後來王男退出到馬路上再度疾駛，店家不斷要求他下車也無效。

王男先撞上貨車車尾，又開進一間材料行撞毀3輛機車，最後開進小巷後自撞水溝護欄，車頭幾乎全爛，他還下車步行打算棄車逃逸。（翻攝自記者爆料網）

王男先撞上貨車車尾，又開進一間材料行撞毀3輛機車，最後開進小巷後自撞水溝護欄，車頭幾乎全爛，他還下車步行打算棄車逃逸。（翻攝自記者爆料網）

王男最後轉進一處巷子，疑似因車輛受損嚴重，無法正常控制，直接朝著路旁護欄撞上，車輛卡在水溝上方，動彈不得。附近民眾趕緊通報警方，並前往將王男團團圍住，據悉王男今早在台中喝酒，返回彰化的路上釀禍，警方實施酒測，王男酒測值高達1.48，訊後依公共危險罪將王男移送法辦。

畫面中可見紅車最後撞上水溝的護欄，一半車頭在水溝上方卡住，部分車體還掉落到水溝內，王男還直接下車，若無其事的步行離開，企圖棄車逃逸；網友紛紛怒批「100%酒駕，走路都不穩了」、「還想說他撞左邊怎麼連右邊一起壞，原來前面已經撞過一次了」、「這批有純喔」。