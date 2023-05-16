近年來隨著職業婦女增加、性別意識高漲，日本的社會也逐漸重視起女性意識的議題，也有越來越多女性願意出面分享過往遭受到的不平等對待。其中，一名日本網美NICO(平成フラミンゴ)便在社群上透露自己過往遭遇變態男性的故事，令不少粉絲相當心疼。

NICO近日在抖音上更新的影片中，分享自己過去遇到「癡漢」的事件，畫面中可見她一邊尖叫「噁心、真噁心」，一邊指出當時自己在東京街頭的回家路上，有一名看似年約23歲的男子問她：「姐姐你在幹嘛」，見到NICO並未理會後，更大膽將手抓住NICO的右胸，且「用力揉它」，讓NICO受到不小的驚嚇。

對此，NICO表示當下她非常害怕、恐慌，以至於沒能看清楚男子的面貌，「我太害怕了，真的出乎我的意料，但我什麼也做不了。」此外，NICO也在影片中補充表示：「當一個猥褻者真的是最糟糕的事。」並對加害者憤怒直言：「為了滿足自己的私慾，讓被騷擾的人終生傷痕累累的度過。」而自己相當後悔放過加害者。

影片曝光後，不少粉絲都相當心疼NICO的遭遇，紛紛在該則影片的留言區中寫下：「我現在想飛出去當保鑣」、「每次在新聞上看到那些可惡的騷擾者，都不懂他們這樣做的意義」、「太噁心了，我知道你拼命想告訴我那很噁心。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。