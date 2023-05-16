南投縣33歲陳姓男子求47歲前女友復合不成，瘋傳LINE、狂打電話、在前女友公司外盯梢騷擾，甚至到前女友住處外丟汽油彈恐嚇、持菜刀興師問罪等，簡直是恐怖情人。南投地方法院日前審理後，將他依攜帶兇器跟騒、恐嚇、違反保護令等罪嫌各判處1年1月至7月不等有期徒刑，合併應執行刑1年5月，且延長羈押2個月。

判決書指出，陳姓男子與大他14歲女子談姐弟戀被分手，陳男為求復合，狂叩數十通電話騷擾，2021年6月1日以LINE傳送訊息，恐嚇：「若不接我電話，要放火燒妳車子」，還在前女友公司外盯梢，被埔里警分局依違反《跟蹤騷擾防制法》偵辦。

陳姓男子跟蹤騷繞前女友遭羈押，解押後無視保護令，丟汽油彈、持菜刀恫嚇前女友，遭法官判刑，並延長羈押2個月。（本報資料照片／楊靜茹南投傳真）

事後陳男仍違反緊急保護令，2021年6月7日到前女友位於埔里住處外丟汽油彈恐嚇，隔天陳男遭警方拘提到案並遭羈押，未料陳男解除羈押後，持續搜擾前女友，同年9月5日陳男發現前女友與蔡姓男子同車，醋勁大發持菜刀興師問罪，他再度被依現行犯逮捕並羈押。

南投地院法官近日審結該案，認為陳男跟騷前女友被起訴，陳男解除羈押後，竟無視保護令存在，反覆跟蹤、騷擾前女友，甚至丟汽油彈、持菜刀恫嚇，使前女友在惶恐中度日，依攜帶兇器跟騒、恐嚇、違反保護令等罪各判處1年1月到7月不等有期徒刑，合併應執行刑1年5月，陳男聲請具保停押遭駁回，還延長羈押2個月，