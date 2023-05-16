三重警方近期針對黑幫分子加強掃蕩，23歲竹聯幫弘仁會成員林姓男子12日遭發布洗錢通緝，13日白天出門購物時隨即遭巡邏員警逮個正著，結果林男趁隙逃跑百公尺還是被警方壓制逮捕，他被逮時稱因為不想坐牢，「所以有機會就跑」，全案訊後遭警方解送新北地檢署。

據了解，林男有傷害、恐嚇、毒品、槍砲、妨害自由等前科，混跡在新莊、三重以及蘆洲等地，出入甚至都有豪車代步，但居無定所行蹤難掌握，不過警方近期為加強掃蕩黑幫分子，仍鎖定他近日常出沒在三重區三民街一帶，因此針對該處加派警力巡邏。

後續果然在13日中午等到林男出現，他駕駛豪車出門，前往附近一間便利商店購物，沒想到剛走出店門就遇上員警盤查，他先假意配合警方，接著趁隙狂奔而逃，員警見狀也奮起直追，最後雙方追逐了近百公尺後，才以林男遭警方壓制逮捕告終。

林男逃跑過程中連腳上的鞋子都掉了，但最終仍難逃法網，被逮時他稱因為不想坐牢，所以「有跑有機會」，全案訊後將林男解送新北地檢署。