身兼民進黨主席副總統賴清德，今晚出席「政治進入大學！？青年與主席有約」，學生發問踴躍，有學生細數民進黨內鬥事件，是否擔心英系扯後腿，造成內憂外患？賴清德笑著嘆氣說，「謝謝齁！我感受到你滿滿的關懷」。引起全場鼓掌、大笑。

賴清德今天是成為總統提名人後，首次與學生面對面，今天出席政大學生會及學生議會舉辦「政治進入大學！？青年與主席有約」。有同學提問時，宛如搜集成「民進黨內鬥事件簿」，並問賴清德，明年代表民進黨選總統，除了侯友宜或郭台銘，還有柯文哲，還有一個民進黨內派系的問題。

這位學生從前新竹市長林智堅論文門、訂排黑條款，被質疑針對黃承國、陳宗彥被爆料以前案件，陳時中、徐國勇幫基進黨吳欣岱站台，是不是代表不支持高嘉瑜？何志偉跟英系關係不好，因為英系，使何敗給王，身為黨主席要如何處理？會不會支持高嘉瑜參選到底，還是會協調？會怎麼處理英系、新系之間的關係？是否擔心英系扯後腿，造成內憂外患？

賴清德說，「你是內行人哪，一聽你講話就知道你內行人」，他當黨主席一定要落實民進黨的價值和信念，在這種狀況下，只能對事不對人。民進黨有派系共治的文化，對內競爭、對外團結，競爭過程中一定會有別人不認同的，甚至會出現一些問題，「就是你剛剛細數的這些事情」。

賴清德說，不過民進黨文化就是對外競爭時就會團結，他是不會擔心，在大選的時候，民進黨內不會有哪一些人不會支持的問題，因為歷史上已經看了很多次了。「謝謝你的關懷，多蝦（多謝）哩」。