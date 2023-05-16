藝人穆熙妍曾獲得溫哥華華裔小姐冠軍，之後進入娛樂圈成為各大綜藝節目常客，並擔任綜藝節目《美麗說達人》、《我在北海道》的主持人，她2015年嫁給學長史天威，近年較少在螢光幕前露面，但仍會透過社群平台分享生活；日前她無意間得知某國中棒球隊經費不足，於是便伸出援手捐款，暖心舉動獲得外界稱讚。

穆熙妍近日於社群平台發文，透露最近看到一則新聞，新聞內容提到某國中棒球隊半數球員家境清寒，學校自行籌措球隊經費，但由於設備與經費缺乏，球具用到破才換，鞋子也消耗很快，雖然訓練環境刻苦，但球隊還是贏了兩座全國性的冠軍，穆熙妍看到後直呼：「我看到破損的裝備很難過，心想這也太危險了，這要怎麼打球啊！」

人美心善的她決定捐款，「讓他們換了一批新手套和釘鞋，雖然我不太好意思，一直說不用拍，但教練還是回傳了這麼可愛的照片和影片，我隔著手機笑得像個傻瓜一樣」，她最後呼籲「同學們要開心安全打球哦」，照片中學生們捧著新鞋露出開心笑容，可以看到棒球棍用到有裂縫也捨不得丟，棒球用到露出裡面的芯，連鞋子也是開口繼續穿。

穆熙妍發文後有兩位善心人士主動連絡學校，表達捐款和捐物資的意願，她感性地說：「謝謝每一個點讚，留言、轉發，甚至直接伸出援手的你。我雖然常不定期捐款，但從不期待或要求別人共鳴，我明白每一次迴響都代表著大家對我的信任，這份心情無比珍貴，是不能被濫用的。」並高EQ表示這是身為公眾人物應有且最高的價值。