許多人到餐廳消費完後都會在Google評論分享消費心得。一位陳姓女子近日到台北民權西路上一間韓系咖啡廳消費後，和店家因為低消限制發生糾紛，事後在Google評論給予1星。沒想到店家事後竟肉搜陳女放到IG公審，消息曝光後引發熱議，咖啡廳除了因此遭到一星負評洗版，老闆個人臉書也遭反肉搜全部曝光。

店家分陳女留下的一星負評。（翻攝自咖啡廳IG））

陳女在負評中說明，當時她吃完中餐想喝杯咖啡，於是進入空無一人、只有2位外送大哥的咖啡廳，店內咖啡飲品均落在100至180元不等，她點了140元的燕麥奶，店員表示有內用200低消限制，陳女回應願加點60元的棉花糖餅乾，店內卻剛好沒有供應，只有其他200元起跳的甜點，最後店員讓她改用外帶，不過也讓陳女感受不佳、決定留下負評，認為店家餐點品項不全，店內全空狀態還不放寬低消限制，相當不合理。

咖啡廳公審陳女後遭到網友洗版留負評。（翻攝自Google評論）

沒想到事後店家不但PO出負評，還貼出陳女一系列私照公審，稱她「對我員工態度惡劣」，陳女親友因此決定一起留負評助陣，結果也接連遭到咖啡廳公審、PO出私照，雖然店家PO公布店內監視器、稱陳女為「現場惱羞的奧客」、影射陳女為「壞X子」，不過風向仍然一面倒，除了咖啡廳的臉書、IG、Google評論遭到大批網友洗版留言，老闆個人的2個臉書、IG帳號也都被起底，不料老闆除了關閉其中1個臉書帳號，竟又將其中1個帳號改名為陳女名字。

對此，許多網友紛紛回應，「超可悲，說不在意Google那幾顆破星，結果客人給一星就連發10篇限動公審」、「公然侮辱告下去了」、「這老闆網路時代敢這樣玩也是很勇敢」，知名網紅「Cheap」鄭才暐也在臉書分享相關資訊，怒轟「你公審客人我就公審你」；另外陳女朋友也在Dcard發文分享，她向律師呂秋遠諮詢後，呂秋遠認為店家行為已達妨害名譽可以提告。