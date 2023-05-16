桃園市蘆竹區市議員錢龍緊追美福案，除要求市政府環保局追查行政是否有疵瑕以及建立相關SOP標準作業程序，對於美福至今仍未有道歉聲明，市府一定要積極協商。市長張善政坦言睦鄰基金與道歉賠償金不同，美福過去未道歉跟賠償，會積極要求。

錢龍表示，他持續追美福專案小組執行進度，至今仍然尚未收到檢測報告內容，到底大秘寶裡面究竟藏著什麼秘密？他說，只想看到相關數據，要求日後相關資料都要一一落實，當初針對美福案他建議成立專案小組，主要是賦予3大任務，包括對於事情發生之際，有無詳加了解，行政上是否有任何疵瑕，未來如果再次發生類似案件，SOP有沒有完成建立？美福公司至今仍然未有道歉聲明，難道業者就沒有社會道德企業責任嗎？

環保局長陳世偉表示，先前牛煦庭和錢龍議員提供的災後廢棄物，經環保局進行檢測，重金屬含量都在管制標準以下。關於美福專案小組三大任務，美福自救會已透過連署方式，提供市府進行後續求償或檢測數據要求。

陳世偉也說，環保署在3月31日邀請桃園市政府及各縣市環保局，針對大賣場或掩埋場火災後續因應作為開會，並認為美福案不應採用《空氣汙染防治法》進行裁處，但環保署也明確指示，可以依照災後異味防治部分依空汙法裁處，因此在4月17日環保局就根據環保署指示，對美福案裁處500萬元，待美福公司陳述意見說明後，再做後續裁處。

張善政說，以後有類似災害，各個局處相關SOP都已經建立好了，去年4月份，美福已經捐款1000萬元到環保局帳戶裡面，這是睦鄰專款，他也直指，發生火災後，業者道歉及賠償都沒有做，會持續要求。

錢龍認為，睦鄰專款與所謂的道歉賠償是有落差的，睦鄰款與賠償金是不一樣的，地方上已出現不同聲音，希望市府謹慎處理。