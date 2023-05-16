台南一名男子今年1月在臉書社團「需要幫助嗎？小姐姐」發現有女子發文說「台南需要幫助」，就約對方性交易，後來得知對方是名國二少女，仍開價4千元，事後少女因月經一直沒來，到醫院檢查才發現懷孕，男子以10萬達成和解，法官判刑3個月，可緩刑2年。
判決書指出，男子今年1月23日下午在臉書社團「需要幫助嗎？小姐姐」發現15歲少女的發文稱「台南需要幫助」，他用LINE向對方提出性交易邀約，並議定代價為新臺幣4千元，當天就開車去載少女，在台南某汽車旅館發生關係一次，後來因少女的生理期未來，至醫院檢查發現已懷孕，又院方通報後警方才介入。
少女後來供曾告訴男子自己就讀國二，15歲快16歲；法官考量男子犯後坦承犯行，態度並非不良，犯罪手段算是平和，且表達願意賠償10萬元，少女何其父親接受該和解條件；法官依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，處有期徒刑3月，緩刑2年，男子需在今年6月底前賠償對方10萬，緩刑期間付保護管束。
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