大陸32歲男星霍尊是有名的星二代，父母都曾是著名歌手，從小耳濡目染學習音樂，出道後還拿過歌唱節目冠軍，被譽為音樂才子；但2021年霍尊被交往9年的前女友陳露揭露私下渣男行徑，還有老司機群組分享劈腿性事等，形象破滅後退出演藝圈。最近霍尊被拍到有新歡，他也公開戀情，但又被網友挖出女方疑似是他2年前偷吃的正妹樂手。

霍尊2年前被舞者前女友陳露踢爆交往期間劈腿、約砲和吃壯陽藥激戰正妹樂手等渣男行徑，「謫仙歌手」形象全破滅，立刻遭當時正在錄製的節目切割，他也只能宣布退出演藝圈；沒想到霍尊消失近2年，最近被大陸狗仔拍到有新戀情，他也大方在微博曬出甜蜜合照認愛。

霍尊新歡身分被網友起底，疑似是2年前他曾在老司機群組聊到的小琵琶精。（圖／摘自微博）

而霍尊現任女友施冰嵐身分也被網友起底，發現施冰嵐曾是音樂節目《國樂大典》琵琶選手，霍尊當時是該節目的指導老師，最令人驚訝的是，在陳露公開的老司機群組對話中，指出霍尊會將偷吃和稿曖昧的女性，用「小琵琶精」、「小古箏精」等國粹樂氣稱呼她們，因此有不少網友一看就聯想到，現任女友可能就是當時的「小琵琶精」。

據悉，陳露2年前在微博公開霍尊私下有一個名叫「滬上情慾流」的老司機群組，對話滿是各種不堪入目的言論，甚至還有他向朋友炫耀偷吃的過程，其中一次就是他在有女友的情況下，與一位節目中的正妹樂手相約私人電影院激戰；另外霍尊還自曝縱慾過度、吃壯陽藥，讓他一度遭到官媒封殺。