以今年的前十大股東來看，合計持有過半股權的51.22％。其中，民股的台新金持股比率降低外，合興石化也從去年的2.6％降至今年的2.54％。

公股則是大舉加碼，中華郵政仍為第三大股東，持股比率從去年的6％增加至今年的7.5％，國發基金從2.75％增加至5.42％，第一銀行從3.86％增加至4.99％，合庫銀行從1.45％增加至2.39％，華南銀行也從1.45％增加至2.23％。

其中，去年前十大股東的台灣菸酒、新制勞工退休基金今年退出前十大，但由純公股的臺灣銀行、土地銀行接棒，持股分別為1.81％、1.8％。

今年持股第一由去年第二的財政部躍居，但持股比率仍是維持12.19％，並無增減。

彰銀今年將在6月16日舉行股東常會並全面改選董事，上個月董事候選人提名名單出爐，此次9席董事全由公股陣營足額提名，民股完全未提名，同額參選下，彰銀9席董事席次將由公股全拿下，董事長凌忠嫄、總經理周朝崇皆被提名董事，將續任董總。