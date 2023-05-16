美國空軍派出了12架F-22猛禽戰機(Raptor)，部署到愛沙尼亞的阿馬里空軍基地(Ämari Air Base)，與已在當地的英國皇家空軍颱風戰機(Eurofighter Typhoon)一起防衛波羅的海。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，美國空軍的 F-22戰機，與英國皇家空軍颱風戰機一起參與「氮化行動」(Operation Azotize)，這是3月份開始的北約東部邊界領空巡邏任務。

俗稱「波羅的海3國」的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，位於重要的海陸空走廊，這3國需要與北約行動協調一致的方式，來維持領域的行動自由。

F-22是高機動匿蹤化空優飛機，它的巡航速度超過音速，可解決任何空中威脅。颱風戰機是一種三角翼多功能戰機，同時兼具超視距與近距離格鬥的性能，並且具有地面攻擊能力。颱風戰機也能超音速巡航，也就是在不使用後燃器的情況，也可以超過1馬赫的持續速度飛行。

今年4月，蘭利-尤斯蒂斯聯合基地(Joint Base Langley–Eustis)的F-22派到波蘭，之後才來到愛沙尼亞。主要任務都是增強北約的綜合防空能力。

對於英國皇家空軍來說，這次任務是俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，第二次將颱風戰機部署到東歐。上一次在在2022年 3月，颱風派往羅馬尼亞。