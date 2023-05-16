朋友竟為了1000元反目成仇！去年3月新北市蘆洲1名39歲吳姓男子，因為43歲黃姓友人向他追討1000元債務，竟拿汽油向他潑灑，甚至拿菜刀及打火機揚言同歸於盡，警方獲報將他逮捕，但黃嫌主張自身有思覺失調，經強制送醫，當日即評估出院，全案依殺人未遂、傷害等案移送，新北地院裁定拘役10日。

據了解，被害人黃男與朋友相約於新北市蘆洲區民族路聊天，隨後吳嫌突至該處，黃男見吳男出現便向他討取日前積欠1000元債務，吳男稱只欠600為何變1000，雙方爭執不下，吳男竟跑回家中拿取汽油1瓶、菜刀1把、打火機1支返回上址，並將汽油潑灑於黃男身上，於現場揮舞菜刀、打火機表示要與黃男同歸於盡。

警方獲報到場處理，並將吳男逮捕，並調閱監視器釐清案情，而吳嫌自稱患有思覺失調，經警方強制送醫，當日即評估出院，全案依殺人未遂、傷害等案移送新北地檢署偵辦。

法官審酌，被告於警詢、偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，且已與被害人達成調解，5月02日刑事判決，法院裁定拘役拾日。