新加坡近期物價高漲，房租出現10年來最驚人漲勢，已成小市民一大壓力來源，豪宅租金漲速更已超越紐約成全球最快。外媒報導，新加坡市中心一房一廳的小套房，漲幅竟達6成，一班人若無存款恐怕難以負擔。政府相關單位表示，幾年內會有大約10萬戶住屋完工，房租數字可望有感下降。

在市中心租屋的伊娃與夫婿去年底要續約時預料房租會調漲，但漲幅令夫妻倆大吃一驚。夫妻倆租的公寓是一房一廳小房型，原本月租新加坡幣1950元（新台幣約4萬5000元），房東給的續約租金漲了6成。夫妻倆立刻尋找其他出租公寓的價格，豈料房租均已暴增，令他們瞠目結舌。伊娃說向英國廣播公司（BBC）吐苦水：「連個屋頂都快負擔不起了，這個念頭讓我們恐懼不已，好比世界末日來臨。」

伊娃說，身為租戶，幾乎沒有其他選擇，只好與房東議價。現在這對夫妻每月房租高達新加坡幣2900元（將近台幣6萬7000元），漲近50%：「為了應付房租大漲，我逼自己更努力工作，多賺一些。入不敷出的那幾個月，我就靠存款支應，所幸我們為了這種緊急狀況預存了一筆基金。」

上述情況在新加坡並非個案。新加坡租屋族去年面臨10年來最飛快的房租漲勢，過去幾個月仍節節高升。新加坡全境房地產市場價格齊聲上揚，公共住宅與高端房型租金雙漲。房地產業者表示，新加坡的豪宅租金市場漲速之快已超過美國紐約，傲視全球。

新加坡35歲以下年輕人不符合公宅申請資格，若要搬出家裡在外自住，為了省錢，只能選擇與人合租。（資料照／美聯社）

新加坡建屋發展局（HDB）、市區重建局（URA）向BBC表示，新冠肺炎疫情導致當地建案進度延遲，導致越來越多在地居民加入租屋市場，導致房租飛漲；此外，疫情過後復甦強勁，大量外籍人士返回新加坡工作，也是助長房租上揚的原因。

新加坡的租屋市場長期以外籍人士為主要族群，因為全境560萬居民之中絕大多數經由公宅補貼方案簽下長期租約。以往新加坡人婚前多與原生家庭同住，但這種傳統作法已有改變，愈來愈多年輕人搬出去租房子住，只為擁有屬於自己的空間、與心態相近的社群為鄰。房產業者說，在外租屋合住，近來已成新加坡年輕人的熱門選項。

蓓琳早在2021年處於新冠肺炎防疫措施期間就搬進一處合租住所，她有自己的房間，衛浴、廚房、洗衣設備與他人共用，「整個疫情期間我與家人長期處於同一屋簷下，憋得我難受，我需要與家人分開住。我爸媽不同意，一度鬧得很僵。等到我搬出去住、能夠照顧自己，我與爸媽之間的氣氛也變好了」。

艾雪離家自住是因為家裡實在太擠，他有3個手足，很難專心工作：「跟不工作的兄弟姊妹同住，我的工作跟他們很容易起衝突。不同人生階段的手足住在一起實在不容易」。

然而蓓琳與艾雪都是35歲以下未婚人士，不符合公宅申請條件。除了未婚的年輕人，LGBT族群也是潛在受害者，他們在新加坡租屋族占了不少比例，由於同性婚姻在新加坡不受承認，無法符合公宅申請資格。

新加坡HDB與URA表示，接下來幾年會有大量住宅落成，租金高漲的嚴峻情況就會獲得好轉。今年預計會有將近4萬戶公宅與私人住宅完工，這是5年來戶數最多。2025年之前將再有6萬戶左右完工。

伊娃與夫婿得再撐3年方能遷入公宅落戶，「我們的父母都住在國外，所以也不能用兩代合住的資格申請，希望接下來更多公寓完工之後，我們的房租能調降一些」。