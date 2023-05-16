美國激能型專業運動防護裝備品牌LP經過多年籌備、計畫，全方位運動裝備方案空間「LP Lab」終於正式在台北市東區開幕，P. LEAGUE+職籃聯盟執行長陳建州，以及台北富邦勇士洋將辛特力、球員林孟學也到場祝賀。

「LP Lab」是運動防護裝備品牌LP在亞太區首間品牌概念店，旨在提供充滿活力和互動性的運動體驗空間，為運動愛好者提供全方位產品、專業化科學檢測，透過從運動前防護到傷害後恢復，從運動訓練時期的輔助強化到競賽期間的運動表現激發，滿足不同族群的運動裝備需求。

LP亞太區品牌發展副總Sam表示：「LP積累35年品牌經驗，堅信好的運動表現來自於良好的身體基礎，故我們始終致力於提供專業的運動防護產品和服務，讓每位運動愛好者都能夠盡情享受運動的每一刻。我們相信，透過『LP Lab』的開幕，一個專為運動愛好者打造的全方位運動裝備方案空間，能讓大家在不同階段的運動狀態能更加安全、舒適和愉悅。」

除了品牌概念店開幕，LP也公布全新精準分級加壓針織護套系列「DOMINATE」，採用LP最擅長的分區精準加壓技術，根據不同部位需求調節加壓程度，並採用高回彈性MG動態引導條，衍生自LP高規格3D立體針織工藝，提供更好的支撐性，本系列產品更獲得德國IF紅點設計獎肯定，辛特力、林孟學也體驗全新針織護套，對新產品讚不絕口。