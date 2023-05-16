摩根士丹利證券本次升評台系光學雙雄，一改2023年初以來保守態度，展現搶先一步敦促市場正視未來復甦機會的意圖，並強調光學雙雄的報酬風險比透出吸引力。畢竟光學指標股2022年第四季財報失色、2023年第一季出貨量差強人意，都已經導致市場不斷下修預期；相反地，智慧機OEM廠很可能在第二、第三季時完成庫存調整，隨後光學族群出貨量將回歸常態，逐步復甦可期。

摩根士丹利證券跳升大立光投資評等，賦予推測合理股價2,700元，不僅比先前悲觀的1,700元預期足足高出千元，也比樂觀派的摩根大通、花旗環球、大和資本證券的股價預期都要高；大摩賦予玉晶光450元推測合理股價，則緊追在瑞銀的500元、摩根大通的480元之後。另外，同為光學族群大廠的港股舜宇光，本次亦獲摩根士丹利一併升評。

國際資金16日大舉買超大立光508張，是2022年11月中以來單日最高，投信則是連六個交易日買超；外資同時買超玉晶光1,489張。