泰山公司本月5月間提交「投資股權案（投資街口支付）」、「增建包裝水廠案」給董事會決議通過，不過，龍邦國際子公司保勝投資質疑，泰山的召集程序和決議方式均違法，2案將動支45億餘元鉅款，屆時將損害全體股東權益，因此聲請定暫時狀態處分，以及緊急處置。智財法院近期裁定緊急處置，禁止泰山董事會決議上述2案。

保勝投資指出，投資街口支付案、增建包裝水廠案分別計畫以每股24.63元、投資36億元，取得4成街口支付股份；斥資9.27億元擴增廠房。泰山公司5月5日召開的第3屆第11次審計委員會和第22屆第13次董事會議程都不含上述兩案，獨董陳敏薰認為泰山變更議程違法，拒絕參與，然而泰山仍在獨董李明輝一人參與下，認定審計委員會通過2案，提交董事會討論。

保勝投資稱，泰山原有8名董事，包含5名一般董事、3名獨董（李明輝、陳敏薰、杜英達），杜英達本月4日請辭，審計委員會成員已發生變動，且陳敏薰等3名董事都提出異議，泰山還是召開董事會，並在陳敏薰等3名董事缺席下，經其餘4名董事同意通過上述2案。 不過，依據證券法規定，重大資產交易應經審計委員會全體二分之一以上同意，提董事會決議，若未經審計委員會合法決議通過，應經全體董事三分之二（5名董事）同意，始能為之，因此泰山公司的召集程序和決議方式均違法，且上述2投資案皆有立即移轉鉅款給第三人的高度可能，保勝投資認為其與全體股東將受到難以回復的損害。

智財法院認為，泰山公司已依董事會決議逐步進行締約、付款等行為，是否准許定暫時狀態處分，仍待泰山公司依民事訴訟法陳述意見，因此在裁定定暫時狀態處分前，若不禁止泰山執行董事會決議處置，將導致危害發生或擴大，因此有緊急處置必要，裁定禁止泰山董事會決議。

不過，依據民法規定，法院裁定緊急處置有效期限不得逾7日，期滿得聲請延長，但也不得逾3日。