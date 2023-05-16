美國36歲女星梅根福克斯(Megan Fox)因出演電影《變形金剛》而紅遍全球，擁有法國、愛爾蘭、印第安人等多族混血的她身材性感，是許多人的夢中情人。豈料，近期她受訪時卻坦言患有「軀體變形障礙」(Body dysmorphic disorder，又稱身體臆形症)，並因此：「從來沒有愛過自己的身體。」

據《運動畫刊泳裝特輯(Sports Illustrated Swimsuit)》報導，曾榮登美國百大性感女星的梅根福克斯受訪時透露自己仍努力積極看待自己的身體，承認自己患有「身體臆形症」，「我從來沒有像其他人一樣看待自己的身體，在我的生活中，我沒有愛過自己的身體。」更連連強調「從來沒有」。

梅根福克斯(左)昔以電影《變形金剛》爆紅。(圖／達志影像)

此外，梅根福克斯也坦承自己從小有一個一直不變的觀點：「當我還是小孩子的時候，這種看法就一直存在，是一種非常虔誠的癡迷，例如『我應該看起來像這樣』。」對此，她也不確定是何種因素導致她產生這種想法，不過她也會坦然面對：「我認為，學會愛自己的旅程將永不中止。」並努力去喜歡上從鏡子中看見的東西。

事實上，身體臆形症會讓患者過度專注於自己的身體並對自身體貌缺陷進行誇張或臆想，且擁有強烈的「改善」某部分外貌特徵的願望，如女性大多關注腹部、臀部、頭髮等，進而使日常生活受到極大的影響。

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