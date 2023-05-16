白宮14日宣布，美國總統拜登將於18日至21日赴日出席七大工業國集團（G7）廣島峰會。拜登將於17日啟程，在日本時間18日抵達廣島訪問，當天與日本首相岸田文雄舉行美日高峰會談。據分析，美日領導人可能在G7廣島峰會開幕前，商討如何應對中國大陸以及攻打烏克蘭的俄羅斯。對此，前戰爭學院教官、退役少將栗正傑16日就表示，「從G7這件事情，就可以很明顯的證明，美國退出第一島鏈」，更坦言未來台灣及其各國都要「自求多福」，引發討論。

栗正傑16日在政論節目《新聞大白話》中表示，「從G7這件事情，就可以很明顯的證明，美國退出第一島鏈，把韓國拉進來目的，就是希望日本韓國、台灣、菲律賓自己防守第一島鏈」，栗正傑更爆出，「其實關島的防空力量很弱，關島幾乎沒有愛國者飛彈，美國以前認為，中國大陸基本不可能打到第二島鏈關島，只要在第一島鏈就可以幹掉中國大陸」。

栗正傑最後也說，「美國現在開始才加強關島，美國已經從第一島鏈要撤退到第二島鏈，那第一島鏈的防務交給韓國、日本、台灣、菲律賓自求多福，在這種狀況之下，日本也不用很囂張講這些話，哪一天台灣有事的話，日本、韓國只會袖手旁觀」。