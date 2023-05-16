曾經生下早產兒的桃園市議員張碩芳，以自身經歷為例，從醫療設備、人力不足到小孩成長到處都是問題，她認為早療家庭，不是向政府要錢，而是要資源。市長張善政表示，張碩芳本身案例具有挑戰性的考驗，他會把此案例當測試改善的基準，成立婦幼局，就是要解決這一連串的問題。

張碩芳以一個母親的身份，將她生下1200公克早產兒的經歷娓娓道來，當時醫療設備及人力不足，包括還要轉診到數百公里的醫院，為了照顧特殊兒童，她有如活在地獄，甚至一度被稱作不稱職母親，但是要走出來，需要包括公務機關等很多單位協助，她認為，早療家庭，不是向政府要錢，而是要資源。

為了解決早產兒等相關問題，她呼籲成立「兒童發展早期療育中心」，早療做得好成長沒煩惱，愈來愈多需要早期療養治療的家庭及孩子，0~6歲的黃金時期不能錯過。

針對發展遲緩兒童，除了增加特教師資外，並視身分別，提高早療交通費和療育訓練和輔具費用。同時，在家教育是最重要的，她主張將「到宅療育」納入早療補助計畫，聘請具有特教資格的流浪教師到宅療育，一方面陪伴家長與協助家長，另一方面讓流浪教師更具教學經驗成為可用人力，讓早療教育能回歸到家庭。

張碩芳期盼，提升及加強桃園市早療服務環境，由於弱勢家庭之發展遲緩兒童常容易被忽略，進而影響治療黃金期，教育局應加強宣導市內各校主動通報，尤其偏遠地區的孩子早療資源較不足夠，建議衛生局或教育局可鼓勵醫療院所至偏鄉地區進行推廣兒童篩檢服務或補助醫療院所提供早療交通車，讓孩子們可以多機會幫助發展。

有關早療聯合評估方面，張碩芳表示，2023年衛生福利部國民健康署補助75家醫療機構設置兒童發展聯合評估中心名單，相較於其他直轄市至少有四家，桃園市僅有長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院等三家，因此等待評估都需半年至一年以上，建議衛生局輔導更多市內的醫院成立聯合評估中心，讓有需要的孩子即早接受評估及接受治療。

她建議衛生局鼓勵市內基層院所早療專業團隊開設照顧者衛教課程，或是喘息輔導等，提升對家庭照顧者支持功能，也避免家庭照顧者將治療課程作為喘息服務，影響真正需要課程的小孩和家庭，早療補助新增線上申請作業提供便民服務。她並將一封來自特殊兒童家庭的手作信轉交予張善政，期盼市長聆聽類似家庭的心聲，並期許桃園施政不斷進步，未來能躍升進入「全球宜居城市」之列。

張善政表示，成立婦幼局旨在為一連串的問題提出解方，藉由設立單一窗口、集中預算，讓婦幼政策推動更有效率；衛生局長劉宜廉也表示，針對前端篩檢及後端療育方面，市府衛生局、教育局及社會局會共同努力。

張善政表示，對於婦幼局的成員，市府會持續研議，未來婦幼局成立後，對於特殊兒童及其家庭，擬規劃單一窗口統合相關服務，並秉持同理心協助有需求的族群，減少特殊兒童家庭所歷經的繁複行政流程。