但中國4月工業生產與零售額增幅低於預期，讓人憂慮其第二季經濟失去成長動能，使IEA預測未能完全發揮激勵作用。國際期油盤中在平盤附近震盪，紐約西德州每桶小漲0.15％報71.22美元，倫敦布蘭特小漲0.12％報75.32美元。

IEA預期第二季出現2022年初來首次供不應求，把今年全球平均每天石油需求成長量預測，調高20萬桶至220萬桶，讓每天需求量達1.02億桶創新高。即使全球平均每天供應量，較2022年增加120萬桶至1.011億桶，但仍低於需求量。

因為中國經濟在解除防疫限制後走向復甦，光是3月的每天需求量就達1,600萬桶創新高，因此估計其成長幅度「繼續超過預期」。IEA指今年全球整體石油需求成長量裡，60％的增長來自中國。

儘管全球石油需求創新高，但各地區差異卻不斷擴大。在中國和發展中國家需求不斷增加同時，歐洲與北美因持續升息和通膨壓力居高不下，使經濟前景籠罩陰霾而令需求疲弱。

另外，西方各國積極進行能源轉型，要從石化燃料轉向潔淨能源，但發展中國家卻繼續依賴石化燃料來推動經濟，也是導致石油需求差異持續擴大的因素之一。

最近油價表現也跟市場預期背道而馳。雖然專家預期能源需求強勁而供應有限，可望帶動油價走高，但國際油價在3月中就創下約16個月新低。經短暫反彈後，油價自4月初以來就持續走低，再次逼近3月中的低點。

IEA指油市正處悲觀氣氛裡，即使其預期下半年供應緊張，但目前油價卻明顯低落。