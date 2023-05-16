老翁從外側「鬼切」試圖騎車到對面，當場被後方直行的機車撞上，倒地在路中，事後起身第一句話是「你們少年都騎這麼快」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

宜蘭一名騎士行駛時，一名老翁突從外側「鬼切」試圖騎車到對面，當場被後方直行騎士撞上，老翁倒地瞬間，姿勢看似「地板動作」，事後起身第一句話竟是「你們少年都騎這麼快」，畫面曝光網友怒批「能活到現在真是奇蹟」、「阿北就是有往後看才會撞這麼準」、「年紀一大把了還可以地板動作」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」曝光事發影片，一輛機車當時行駛在宜蘭市中山路五段的內車道時，突然外側一名老翁騎的機車直接切進車道，疑似準備迴轉或到對面，機車當場撞上老翁，老翁立在路中倒地，機車橫躺路面，後方還有一輛轎車差點撞上。

老翁從外側「鬼切」試圖騎車到對面，當場被後方直行的機車撞上，倒地在路中，事後起身第一句話是「你們少年都騎這麼快」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

該名機車騎士後來分享行車紀錄器說「初四了阿北，從加油站出口的缺口，切西瓜壓雙白線去加油，爬起來第一句『你們少年都騎這麼快』」；影片吸引上萬人觀看，2百多則留言，網友紛紛說「阿伯能活到現在真是奇蹟」、「阿北就是有往後看才會撞這麼準」、「阿伯年紀一大把了還可以地板動作」。

也有網友說「宜蘭老人家正常發揮，大馬路上宜蘭老人家都從田間小路衝出來，含對向車道在內直接轉一大半圈在切回自己的車道，他們還活在雪隧通車前的生活型態」、「阿伯表示：交通法規，不是任何每個地方都可以迴轉嗎」、「這阿北後製配音無違和」。