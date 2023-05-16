台灣女子職業高爾夫協會TLPGA巡迴賽今年賽季第2場公開賽，2023大聯大女子高爾夫公開賽，將於5月17日到20日在楊梅揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉行4回合72洞賽事，比賽總獎金高達台幣1000萬，100位職業選手和8位業餘球員參賽角逐200萬冠軍高額獎金。

大聯大女子高爾夫公開賽由TLPGA主辦，大聯大控股冠名贊助，揚昇高爾夫鄉村俱樂部協辦，大聯大控股冠名贊助自2020年起第4年，總獎金逐年增加，從2020年總獎金台幣450萬元，2021年提高至600萬元，2022年增為1000萬元，今年維持1000萬元，冠軍獎金仍高達200萬元，亞軍可得100萬元，本屆也首次將比賽從三回合增加為四回合，前兩回合結束，大會取成績優者前50位晉級最後兩回合決賽。

3年前大聯大贊助賽事，正遇全球新冠肺炎疫情考驗，僅台灣選手參賽，今年全球疫情趨緩、國門開放，外籍選手重返台巡賽，賽事首度升級為國際賽事，吸引近40位國際女將前來角逐高額獎金，衛冕的李欣去年在TLPGA巡迴賽獎金榜居第二位，今年至今暫並列第16位，將全力爭取連霸。

大會16日進行開賽記者會與職業業餘配對賽，大聯大控股董事長黃偉祥表示，去年的比賽因為新冠肺炎疫情嚴峻未舉行記者會，今年疫情結束，大聯大也進入第4年連續舉辦比賽，並有許多外國選手參賽，未來希望大聯大業績越來越好，比賽獎金也會越來越提高，期待選手們本屆能學到更多東西，打出好成績與名次。