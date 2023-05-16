前總統陳水扁之子、民進黨高雄市前議員陳致中因涉及南港展覽館弊案洗錢罪嫌，遭最高法院判刑1年定讞，11日發監執行。今(16日)在其官方臉書帳號，曝光一封陳致中入獄第三天所寫書信，提到跟少帥張學良比起來，他算小巫見大巫，深嘆大時代的風雲際會，政治的坎坷依舊。陳致中感謝大家的關心，直呼保持內在的平靜，必定可以安然度過，不會感到害怕、畏懼。他唯一放心不下的是媽媽的身體，拜託大家幫她祈福。

「致中在獄中第三日。」陳致中臉書帳號16日PO出他本人13日在獄中所寫公開信，表示：再次深深感謝大家的關心、加油、鼓勵，無論再大的困難，只要保持內在的平靜，必定可以安然度過，而且不會感到害怕、畏懼。

陳致中提到：昨日讀完一本張學良的歷史傳記小說，跟少帥遭軟禁半世紀比起來，致中算小巫見大巫。大時代的風雲際會、人的堅持與犧牲、政治的坎坷依舊，對與錯、幸與不幸、古月今塵、闔上書本，長長地歎氣！

「唯一放心不下的是媽媽的身體，拜託大家幫她祈福！」陳致中強調：致中在未來這段時間不能打拚的，拜託大家代表致中打拚，為台灣隊打拚！

網友表示「致中辛苦了～加油加油，我們一定堅持為台灣這塊土地打拚，更祈福~總統夫人身體健康平安」、「我覺得可以像阿扁當初一樣，寫新聞評論。讓政治能量不會消失」、「心才是疆界，關的住你的人關不住你的心的」。也有人驚呼「在獄中也可以使用臉書？這樣子還不錯！」