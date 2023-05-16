歐洲聯盟成員國今天最終批准世界首部全面性加密貨幣資產法規，給英美等國帶來更大的追趕壓力。

路透社報導，歐盟今天在布魯塞爾召開財長會議批准這部法規，這是與歐洲議會（European Parliament）熱切商討後產生的結果，法規已在4月獲得歐洲議會核可。

自從加密貨幣交易平台FTX倒閉後，由政府機關監管這類資產的必要性變得更加迫切。

歐盟輪值主席國瑞典的財政部長斯凡特森（Elisabeth Svantesson）表示：「近期幾起事件已經證實，我們迫切需要祭出法規來提供投資這類資產的歐洲人更佳保護，同時預防加密貨幣業界從事洗錢和資助恐怖主義等不當用途。」

這部法規要求想在27國組成的歐盟內發行、交易及保護加密貨幣資產、代幣化資產或穩定幣的公司，必須先取得執照。

由於加密貨幣公司表示希望監管具有確定性，使得其他國家面臨仿照歐盟法規的壓力，也讓監管當局面臨有必要提出全球性法規來規範跨境活動的壓力。

英國已經訂出分階段監管大綱，先從穩定幣開始，再逐步擴大到無政府資產擔保的加密貨幣。但倫敦並未設下確定的實施時間表。

美國則在決定是否祭出特制新規及適用對象之前，主要以現有證券法規來進行對加密貨幣業的執法。

美國衍生性商品監管機關商品期貨交易委員會（CFTC）委員之一皮爾斯（Hester Peirce）上週表示，一些聯邦政府與州政府當局正在努力思考出他們可在加密貨幣業扮演怎樣的監督角色。她在一場記者會上表示：「我們有點像是在荒漠中漫步。」