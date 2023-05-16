北大西洋公約組織成員國丹麥今天表示，目標與其他北歐國家加強防衛關係，以對抗俄羅斯在波羅的海地區構成的威脅，並且保護關鍵基礎設施。

路透社報導，丹麥政府在外交和安全政策新戰略中呼籲，要與其他北歐國家進行更多聯合軍事演習和防衛計畫協調。

報告指出：「北歐國家現在在安全和防衛計畫上比以往任何時候都更團結。」意指芬蘭最近加入北約，瑞典也已經提出申請。

丹麥民眾去年公投通過加入歐洲聯盟共同防衛政策，意味轉向深化防務關係，以對俄羅斯全面入侵烏克蘭作出回應。

丹麥已經與瑞典、挪威和芬蘭進行合作，致力建立統一的北歐防空系統。

上述戰略也坦承，丹麥不夠認真看待俄羅斯在波羅的海（Baltic Sea）地區構成的安全威脅，並且點出在國土防衛能力上的缺失。丹麥希望2030年之前達成北大西洋公約組織（NATO）目標，確保防衛支出不低於國內生產毛額（GDP）2%。

上述戰略提到:「我們必須加強丹麥防衛和安全，在嚇阻和防衛上對北大西洋公約組織作出進一步貢獻，尤其是在鄰近地區。」

報告同時強調，有必要讓丹麥社會更有力地因應網路和恐怖威脅，以及間諜活動和影響力運動。