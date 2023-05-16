張建英訃聞，治喪委員會名單曝光。（民眾提供）

綽號「弟哥」的前四海幫幫主張建英，10日深夜11時7分，病逝台大醫院，享壽71歲。其訃聞16日已發布，治喪委員會如預期，由現任幫主張存偉掛名，家屬將先在本月中於北市二殯家祭，而考量弔唁親友很多，家屬與治喪委員會決定，訂於6月9日中午12時在北市第一殯儀館舉辦公祭。北市警方估計，出動蒐證警力不會少於日前竹聯幫副幫主的告別式，至少超過300名警力。

張建英去年8月間，因身體不適到醫院檢查，醫生發現腦部有腫瘤，經數月治療，弟哥不改樂觀個性，常在辦公室與朋友泡茶聊天，不過癌細胞最後仍轉移身體其他部位，月前住進加護病房，最終不敵病魔。

張建英1953年出生，在2008年至2010年間，曾任四海幫第六任幫主，因長相酷似港星劉德華，被媒體封為「台版劉德華」。且弟哥並無任何前科記錄，堪稱黑幫異類。

由於弟哥交友廣闊，生前人緣好，商界、政界、警界人脈豐沛，近日設置靈堂期間，許多政商大佬和中高階警官都低調至靈堂上香致意。其他包括竹聯、松聯及天道盟等幫派大哥，也都陸續前往拈香。

根據今日傳出的弟哥訃聞，現任幫主張存偉擔任治喪委員會主委，副幫主張國峻出任副主委，上一任幫主楊德昀則擔任榮譽主委。主要籌備喪禮的該幫前祕書長林正奇、弟哥嫡系的「小阿俊」、好友謝銘杰3人，分別擔任副總幹事與委員。此外，該幫大老鄒興華也掛名榮譽副主委。

本月9日，前竹聯幫副幫主「大川」告別式，竹聯幫低調舉辦喪禮，當天僅來了約千人送行，警方則大陣仗出動315人蒐證盤查。據了解，轄區中山分局正透過管道向四海幫約制，再根據可能到場的人數，規劃當天勤務。