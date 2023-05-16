教育部體育署為落實政府照顧優秀退役運動選手之政策，委託高雄大學辦理「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，教育部次長林騰蛟16日表示，本計畫以國家代表隊選手優先報名為原則，透過先聘後訓方式，協助選手完成基礎訓練及進階訓練，至參與本計畫之科技公司擔任初級工程師。

總統蔡英文強調應重視菁英選手的全人教育培訓，包括對體育以外專業知識與能力的培養，健全選手退役後的職涯輔導及照顧，應讓體育專業者投入社區、企業或機關，以延續運動選手的職業生涯；另外，副總統賴清德相當關心運動選手就業，指示體育署可協調有意願聘用運動選手之高科技公司，於提供接受專長職訓後之運動選手，媒合至該等公司擔任「維修工程師」等職務，因此體育署請高雄大學評估協助開設運動員專業職能課程的可行性，經高雄大學評估後輔導運動選手進入科技公司服務確實可行，規劃辦理「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，體育署已在4月核定推動。

林騰蛟感謝高雄大學結合半導體科技企業推動「輔導績優運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，計畫推動期程自今年4月至2027年6月止，預計辦理3梯次，每梯次2年，實施對象以曾代表國家參加公開組及分齡（U23以下）等級賽事之選手為優先，如尚有名額則開放予曾參加國內6大綜合性運動賽會（全國運動會、全民運動會、全國原住民族運動會、全國身心障礙國民運動會、全國大專校院運動會、全國中等學校運動會）之選手報名；培訓方式採先聘後訓，每一梯次符合資格選手於錄取後由半導體科技企業先聘用為技術員，前半年為基礎在職訓練，後續1年半為進階在職訓練，之後通過考試即為初級工程師。

體育署特別感謝日月光半導體製造股份有限公司、華泰電子股份有限公司、穎崴科技股份有限公司、國巨股份有限公司及台虹科技股份有限公司參與培訓計畫，這5家企業目前針對第一梯次已經開出55個職缺，也呼籲更多的企業能共同加入，跟政府一起為績優運動選手建立更多元的就業管道與機會，健全國內運動發展環境，讓優秀運動選手於其他領域再顯身手。

為落實政府照顧優秀退役運動選手之政策，體育署依「優秀運動選手輔導方案」，提供績優運動選手職涯多元發展管道，計有「輔導媒合擔任專任運動教練」、「推動民間團體聘用績優運動選手」、「推動企業聘任運動指導員」、「扶植培育運動產業人才」、「提供信用保證、利息補貼及創業協助」、「優先列入運動彩券經銷商資格」等，體育署繼續開發選手多元就業管道，現在有半導體企業加入共同與政府一起協助選手職涯發展，讓選手有更多就業管道，也讓選手照顧政策更加完善。