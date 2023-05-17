泰國5月14日舉行眾議院選舉，兩大在野黨「前進黨」（Move Forward）和「為泰黨」（Pheu Thai）囊括席次大勝軍方支持、執政9年的總理帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）勢力。前進黨是這次大選的最大贏家，黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）可望成為總理。

大馬默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research），長期關注東南亞政治發展的資深研究經理陳承傑下午告訴中央社記者，帕拉育2014年發動政變取得政權，帕拉育執政期間的經濟表現不佳，施政成效屢遭詬病，泰國選民最終透過選票表達民意訴求，前進黨囊括各政黨最多席次。

他指出，前進黨勝選的其中很重要關鍵在於選前傳出前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）創立的為泰黨和公民力量黨（Palang Pracharath）黨主席兼現任副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）有默契可能籌組大聯合政府，結果導致前進黨選票大增，連帶讓屬於戴克辛票倉的清邁等地選票也一併挪移，前進黨大獲全勝。

陳承傑分析，赴泰國觀選的默迪卡民調中心雖在投票前一週觀察到選票可能的轉移效應，但沒有想到這股旋風效應如此之大。

他認為，前進黨在年輕選票族群中享有一定優勢，前兩年的地方性選舉雖出師不利，但在這次大選中提出反獨裁與爭取民主的進步派訴求在全國性大選中發酵，囊獲大多數選民投票支持。

陳承傑受訪說，從投票結果觀察，反對軍政府執政的選民很明顯的跨越年齡階層限制。有些年紀偏長的選民支持「為泰黨」，年輕選民支持高舉改革旗幟的「前進黨」，執政黨施政已失去民心。這對軍政府來說是個很大的打擊。

不過，陳承傑認為，即便泰國大選落幕，前進黨是大贏家，外界應觀察接下來各黨派如何協商讓新內閣出爐，這個所謂的「密室協商」過程，恐怕才是攸關泰國民主發展的挑戰。

對於前進黨是否如願組閣，他說，如果總理帕拉育與副總理普拉威的支持陣營分裂，可能讓軍方短期內不會輕舉妄動，先讓民主派和原本的反對派組閣，但前進黨呼籲修改嚴禁侮辱泰王和王室成員法律，會讓軍方和王室感到不安，相信也會造成未來組閣協商隱憂，屆時是否會出現妥協，軍方或扮其中關鍵。

另外，陳承傑分析說，另一種可能局面是為泰黨、泰自豪黨（Bhumlaithai）或與軍方支持的政黨組閣，如果前進黨未成功組閣則會淪為最大反對黨，軍方政變的風險就降到很低。

他強調，從這次選舉結果觀察，表面上或許是民主派大勝，但如果前進黨堅持主張不妥協，落實對軍方和王室比較不利的競選政見，衝突因子仍舊存在。