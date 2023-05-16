孟加拉和印度決定使用雙方各自的貨幣，而不使用美元來進行貿易結算。孟加拉央行表示，這個決定是因為孟加拉面臨外匯流動性問題，這些問題打亂了進口貨物的問題，這一決定旨在保障孟加拉的進口流動，目前因爲烏俄戰爭的影響，導致孟加拉面臨美元流動性問題。

跟據區塊鏈專業媒體bitcoin.com 16日報導，這個決定將會減少美元相關的一系列成本，取而代之的是使用印度盧比（Rupee）和孟加拉塔卡（Taka）。孟加拉央行的執行董事哈克（Mezbaul Haque）表示：

「印度是孟加拉的主要貿易夥伴。孟加拉從印度進口了大量商品。因此，這樣的決定將減少業務成本，加快交易速度，並促進區域貿易。」

據該銀行稱，孟加拉從印度進口了價值近140億美元（約新台幣4315億）的商品，而僅出口約20億美元（約新台幣616億元）。

哈克對此表示：「孟加拉國是一個仰賴進口的國家，印度是我們的主要進口國之一。因此，該個決定將對兩國的長期發展有所幫助。」

哈克預計今年6月開始實施，兩國銀行已經在與各自的銀行開設好專門的交易賬戶以促進結算。削減成本的部分好處來自於避免在貿易結算時還需要多過一層美元。

印度儲備銀行在今年4月1日實施的最新外貿政策中引入了這種結算形式，允許其他國家採用印度盧比做為進口支付的法幣。

許多國家最近紛紛放棄使用美元來進行雙邊貿易結算。阿根廷決定用人民幣支付中國大陸的進口，另外巴西已經完成了與中國大陸的首次人民幣結算，而金磚國家（BRICs）還將發行一種新的儲備貨幣來取代美元。