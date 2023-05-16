香港發生重大車禍，一輛行駛中的巴士突然撞到路中央分隔水泥護欄翻車。

今天傍晚下班時間，香港發生重大車禍。港媒報導，週二（16日）傍晚6時左右，荃灣大窩口德士古道一輛行駛中的巴士突然撞上路中央分隔護欄後騰空翻倒，火花四冒，場面嚇人，全車27人至少22人受傷，其中4人重傷。

據《香港01》等港媒報導，周二傍晚將近6時，警方接獲報案，德士古道朝城門谷方向路面有一輛旅遊巴士車頭突然騰空而起、跨上路中央分隔護欄，車底冒出火花，接著整輛車朝其左方翻倒，後方車輛在不遠處剎車連連，對向車道車輛也緊急剎車。對向車輛行車紀錄器畫面錄下這段驚人畫面，看了讓人冷汗直冒。

這輛巴士翻覆後，擋住兩線車道，地上剎車痕超過10公尺，大部分乘客自行爬出車身到路邊等待處置，車內有人受傷待救。警消獲報後趕赴現場救援，傷者分別送瑪嘉烈、仁濟及明愛醫院救治，其中4人傷勢較重。經確認車內無人受困，巴士已吊離車道，讓一度全線封閉的德士古道荃灣花園往石崗方向車道恢復行駛。

據了解肇事巴士為香港船廠有限公司的職員專車，負責接送員工由青衣公司到荃灣及太子港鐵站。巴士駕駛員是64歲姓李姓男子，當時車上乘客26人，出發後先前往荃灣站，傍晚5時47分巴士駛經德士古道天橋往荃錦公路方向時，突然撞到車輛右側水泥護欄後翻倒。22名傷者包括李姓司機，頸椎受傷，一度昏迷。