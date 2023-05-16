台北市大同分局民生西路派出所日前接獲轄內台新銀行報案，稱有一名羅姓女子（50歲）在現場疑似遭詐騙要匯款，經警員李栩字到場了解，係詐騙集團以博弈網站詐騙手法，先讓當事人在網站下注香港六合彩及各項賽事陸續賺取1200多萬元，當欲將博弈網站帳戶錢領出時，對方卻說要先匯6萬元的稅金才能將1200萬元領出。

據羅女所述，當初係於臉書Facebook認識一名網友，該網友向他介紹一網站可消磨時間娛樂又可賺錢，羅女一開始雖因沒錢可入金至網站帳戶而拒絕，該網友卻稱可先代墊幫忙入金，後續羅女藉由博弈網站內之儲值金先後賺取1200萬餘元，以為財富自由便興高采烈欲從帳戶出金時，該網友卻說要匯6萬元才能領出，便至台新銀行延平分行匯款，所幸理財專員即時察覺網站介面為常見詐騙博弈網站，經通報警方即時到場攔阻詐騙。

現場經警方與理財專員耐心說明此為詐騙手法，被害人始驚覺自己遭人詐騙，幸有熱心行員與警方及時協助而保住辛苦工作掙來的儲蓄，大讚警方積極用心，深感敬佩及感謝。

大同分局呼籲民眾，線上博弈網站乃常見之詐騙手法，於博弈網站上賺錢後出金時要求民眾依指示匯款，遇有類似狀況，務必冷靜並撥打110或165反詐騙專線求證，以免血汗錢落入詐騙集團口袋，切勿因一時疏忽而落入詐騙集團圈套！