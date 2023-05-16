第34屆金曲獎將於今（16日）中午公布入圍名單，金曲獎頒獎將在7月1日於台北小巨蛋盛大舉行。本屆金曲獎「最佳華語男歌手獎」由MC HotDog熱狗、熊仔、吳青峰、HUSH、鶴 The Crane、趙雷共同角逐。

MC HotDog熱狗曾在2007年以專輯《Wake Up》奪下金曲「最佳國語專輯獎」，出道23年的他卻是首度叩關金曲歌王，昨坦言，得知入圍時其實才剛起床，霸氣說：「心如止水，沒什麼特別的感覺 ，我又不是被嚇大的。」一看到入圍名單後，更幽默自虧，「『最佳華語男歌手』我應該是來陪榜沒希望了。」

他除了入圍歌王，歌曲〈NFT〉也入圍金曲「最佳作詞人」，開心喊：「真的很屌，希望能讓更多知道這首歌。」而新人鶴The Crane得知入圍金曲獎時，當下正在睡覺，笑說：「醒來時得知，覺得很開心，也鬆了一口氣，過去這段時間的努力有被看見，可以感受到身旁的夥伴與朋友們也都很開心。」

鶴The Crane入圍金曲新人、金曲歌王等大獎。（新樂園提供）

鶴The Crane今年同時入圍「最佳新人獎」、「最佳華語男歌手獎」等大獎，心情驚訝，直言：「因為是第1年報名金曲獎，感謝評審們的肯定，能夠名列這樣的獎項很榮幸。」也感性說：「不論有沒有得獎都很開心，因為可以穿得漂漂亮亮去走紅毯。」