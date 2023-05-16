一向被視為中共最頂尖5代隱形空優戰機的殲-20，在一般中國人的心目中有著難以超越的形象，其地位猶如美軍F-22戰機。但殲-20近期在一場空中對抗演練中敗於殲-16戰機手下。該次演練的飛行教官表示，在該次對抗中，殲-16不只戰勝了殲-20，「而且是完勝」。對此，陸軍退役中將、前國民黨立委帥化民16日就表示「這場對決可能是想強調殲-16的優異性能，因為殲-20的招牌早就打出來好幾年了，今天介紹新的主角出來，就是要把前面那個厲害的幹掉，是一個宣傳手法」，引發討論。

帥化民16日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這個殲-20跟殲-16都換了同樣的馬達，換句話說這兩架飛機的推力都一樣，速度應該差不多，而殲-16載的武器比較多，因為殲-20是完全掌握空優的，但照理說殲-20可以打贏殲-16，殲-20有匿蹤，但殲-16有遠距離的紅外線可以看得到對方，因此如果殲-20的距離還更遠的話，那可能殲-16佔不到便宜」。

帥化民更分析，「這兩個飛機的任務不一樣，殲-20是到台灣上空把台灣攔截的空軍壓制，殲-16是攻擊雷達站、飛彈陣地、斬首目標，都是殲-16攻擊，他們都是蠻優秀的飛機」，帥化民最後認為，「這場對決可能是想強調殲-16的優異性能，因為殲-20的招牌早就打出來好幾年了，今天介紹新的主角出來，他把前面那個厲害的幹掉，是一個宣傳手法」。