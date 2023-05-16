為備戰今年9月的第19屆杭州亞洲運動會與明年第33屆巴黎奧林匹克運動會，各參賽運動種類選手與教練刻正積極備戰與爭取參賽資格，教育部體育署也積極籌劃各項組團參賽作業，並偕同中華奧會、國訓中心與教練分別籌組「杭州亞運賽前考察團」及「巴黎奧運後勤支援考察團」，已於今年3月前往杭州實地勘察亞運競賽場館及選手村外駐點，再於4月前往巴黎考察奧運後勤工作團與部分單項運動代表隊中繼站，以作為後續提供代表團規劃更完善後勤支援作業的參考。

體育署表示，奧運、亞運是國人關注的體壇盛事，儘管2022杭州亞運因新冠肺炎疫情而延至今年，但歷經2020東京奧運延期備戰與組團參賽作業相應調整的經驗下，在去年9月便已啟動各奧亞運單項運動協會因應2022杭州亞運延後及巴黎奧運培訓作業，而調整培訓期程之分期、評估修正代表隊遴選辦法，以強化備戰今年杭州亞運和明年巴黎奧運培訓工作，更借重2018雅加達-巨港亞運與2020東京奧運後勤支援部署的成功經驗，務實規劃這2項重要賽會後勤支援考察相關作業。

在準備2022杭州亞運的後勤支援工作方面，考察過程中瞭解杭州亞運籌委會規劃於賽會期間設置6個選手村，包括杭州主村與5個分村，預計今年9月16日開放入村，並委請組團單位統籌辦理住在選手村之代表團參賽期間的食宿安排；另外，亦透過組團單位與杭州台商協助尋覓與評估建議處所，將規劃提供相關後勤支援服務，另經實地考查競賽場館位置後，考量跆拳道及棒壘球代表隊競賽場地離選手村較遠，將在競賽場地鄰近的飯店各設置1處，作為代表隊後勤支援中繼站。

其次，在2024巴黎奧運的後勤支援工作方面，經拜會巴黎籌委會代表獲悉選手村預計明年7月18日開村，另有百分之80以上競賽場館距離選手村車程時間在30分鐘內，可從選手村直接搭乘大會專用車輛與行經賽會專用車道，且無需經過安檢程序即可進入競賽場館，再經中華奧會提供中繼站駐點建議與實地考察後，評估規劃長榮桂冠飯店作為村外後勤支援團隊中繼站，強化協助代表隊膳食、醫護及運科支援，另考量高爾夫競賽場地距離選手村最遠，為提供妥善後勤支援，已規劃在距離競賽場不遠的飯店作為代表隊中繼站，提供較完善支援及避免選手舟車勞頓。

積極參與奧運、亞運及世界大學運動會等重大國際綜合性競技運動賽會，為我國重要體育政策，體育署後續將持續輔導國訓中心、單項協會在現有培訓基礎上不斷精進，做好選手們備戰的最堅強後盾，同時偕同組團單位中華奧會延續2018雅加達-巨港亞運和2020東京奧運後勤支援規劃與成功經驗基礎上，搭配駐外館代表處、臺商及僑界共同於參賽期間協助支援，強化組團參賽的後勤組織整體規劃，完善後勤支援佈署，使選手專心備戰無後顧之憂，實踐運動員夢想，站上2022杭州亞運和2024巴黎奧運舞台，全力爭取最高榮譽，讓世界看見台灣。