綜藝節目《乘風2023》屬於《乘風破浪的姐姐》系列第四季，節目邀請多名中年女藝人同台競演，開播前就因嘉賓討論度超高，本屆有賈靜雯、徐懷鈺、A-Lin（黃麗玲）、陳意涵、Ella（陳嘉樺）等人參加，正逢金曲獎公布入圍名單，A-Lin入圍本屆歌后，賈靜雯特地發限時動態祝賀同時曝光A-Lin私下醜照，足見兩人好交情。

2023年第34屆金曲獎將於今(16日)公布入圍名單，A-Lin去年推出唱作專輯「LINK」，順利入圍最佳華語女歌手獎，對手有鄧紫棋、徐佳瑩、陳珊妮、戴佩妮、安溥，競爭相當激烈，一同參加節目的賈靜雯透過Instagram限時動態曬出兩人在飛機上的合照，並寫下：「大大恭喜A-Lin入圍最佳華語女歌手，昨晚妳教我唱歌真的被妳感動了，太榮幸！我會跟隨妳的好運，讓我們繼續乘風吧！」

賈靜雯送上祝福。（圖／alyssachia Instagram）

除了正常自拍，賈靜雯還出賣一張A-Lin睡著的照片，A-Lin一臉疲憊，眼睛閉一半，看起來隨時會睡過去，賈靜雯俏皮寫下「怎麼睡著了還那麼美」，並表示要放一張歌迷喜歡的後台睡美人照，透露錄節目大家都累了，側面證實節目耗費精神力度很大，兩人一開始就算不同組也有好交情。

A-Lin在《乘風2023》初舞演唱經典歌曲〈有一種悲傷〉，排第13名，而賈靜雯初舞翻唱郁可唯的〈路過人間〉，這首歌是她主演劇集《我們與惡的距離》主題曲，賈靜雯獲得第18名，兩人第一次組隊表演並未分到同組，但不少粉絲期待能同組合作。