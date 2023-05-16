去年，韓國總統尹錫悅宣布，將重啟新韓蔚核電廠(Shin-Hanul Nuclear Power Plant)3、4號機的建造工作，5月15日，2座電廠的APR-1400型反應爐主要設備開始生產，韓國政府相當重視，產業通商資源部部長李昌陽專程出席反應爐生產儀式。

核網新聞(NucNet)報導，隨著主要部件的開始生產，韓國朝著完成 Shun-Hanul 核電站兩個延遲發電廠的方向邁出了重要一步。

韓蔚核電廠位在首爾東南方330 公里，面對日本海。預計建造4部機組，都採用韓國自己設備與生產的APR-1400壓水式反應爐。1號機於2012年建造、2022年商轉；2號機2013年建造，預計今年9月完成。而3、4號機在前任總統文在寅時期，因為非核政策而在2017年中止。

尹錫悅上台後，他否定了文在寅的非核家園政策，指示要推力推動韓國本土核能，新韓蔚電廠3、4號機的重新生產就是目標。

李昌陽在參加斗山能源 (Doosan Enerbility)的3、4號機主要設備開始生產儀式時表示：「總統承諾的恢復3、4反應爐建設支票，終於在今天(5月15日)實現，韓國的核能產業系統已經完全恢復。」

前總統文在寅主張核能維持在30%就好，避免建造新的反應爐；相比之下，尹錫悅則看好韓國核能的前景。他去年在自己的臉書上寫道：「我將恢復韓國核能產業系統，推進安全核技術，使其成為推動韓國發展的火車頭產業。」

尹錫悅在今年 1 月指示，到 2036 年，韓國核電佔比將要達到總能源的35%。

APR-1400是一種先進壓水式反應爐，發電功率1400百萬瓦，已出售給阿聯大公國，巴拉卡核電廠(Barakah Nuclear Power Plant)的4部機組皆為APR-1400，目前3座已經上線發電。

首爾還參與了其他國家的核電計畫招標案，包括捷克和波蘭的新核電計畫，2國已與首爾簽了議定書。