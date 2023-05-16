為配合518國際博物館日，新北市立淡水古蹟博物館推出「518微逛古蹟輕旅行」、「粉絲專屬限定禮」各200組、「玩印海關」限量50組、10座古蹟免費入館、「紅城小舖」自營商品八折等活動，另外時值淡水古蹟博物館開館18周年，也特別推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，讓大眾用不同視角重新認識新北淡水的古蹟。

淡古博表示，為讓民眾用最輕鬆的方式認識古蹟的各種面貌，特別在518國際博物館日推出「518微逛古蹟輕旅行」，推薦遊客自淡水海關碼頭出發並領取集章卡，依照建議路線依序走完得忌利士洋行、淡水街長多田榮吉故居及暱稱為「小白宮」的前清淡水關稅務司官邸，並蓋完紀念章，就能在小白宮免費兌換保久乳1瓶及春一枝冰棒1支，限量200組。

淡古博指出，6月30日前於淡水紅毛城「紅城小舖」至粉專按讚或追蹤IG，再換「粉絲專屬限定禮」1組，限量200組，另外同日在「紅城小舖」前50名購買保久乳可兌換「玩印海關」體驗卡1張，遊客憑體驗卡在下午2時至4時於淡水海關碼頭B棟倉庫把絹印帆布「袋」回家。

淡古館長黃麗鈴表示，今年是新北市立淡水古蹟博物館成立18周年，特別推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，每個月將推出各種不同型態的體驗活動，讓大眾用不同視角重新認識新北淡水的古蹟。

黃麗鈴指出，目前已在得忌利士洋行推出最新的常設展「淡水古蹟微型博物館」及甫整修完工的滬尾小學校禮堂，期間也陸續辦理節慶活動，近期預計還有古蹟波麗士、兒童藝術夏令營等活動，精彩可期。