立法院院會今( 16 日)三讀通過《農業部組織法》、《交通部組織法修正草案》及《經濟部組織法修正草案》，加上先前《環境部組織法》三讀通過，交通、經濟、環境3部會至少新增、升格11個三級機關及農委會升格為農業部。對於部會大量膨脹，網友也都覺得相當離譜，質疑是「肥貓酬庸」、「安插自己人」，而農委會主委陳吉仲將成為首任農業部長，網友更是大罵是「最爛的農委會主委」。

據各組織法及草案內容，環保署升格環境部，下轄氣候變遷署等4個三級機關；農委會升格農業部，下設農糧署等8個三級行政機關、7個三級試驗研究機構；經濟部將新設5個署、共掌10個次級機關；交通部執掌 7個三級機關，其中2個是升格為「署」的氣象署、觀光署。而此前有4個三級機關首長擬採常務及政務的「雙軌制」，再被批評破壞文官體制後，僅交通部觀光署保留，其餘3機關皆為「事務官」任用，不採雙軌制。

對此，PTT網友直言：「執政只剩一年，一口氣增加跟升格那麼多部會，還有一堆國家隊、辦公室，到底有多少肥貓要安插，又有多少預算要撈，是要撈到剩渣才甘願嗎，萬一明年政黨輪替，罵政府濫設衙門的，肯定就是現在濫設衙門的這些傢伙」。

農委會主委陳吉仲先前因農委會升格一事，於立法院哽咽。（中時資料照）

許多網友也表示，「一直升級一直爽」、「好爽各種位子安插自己人」、「今年改組到底多了多少人事費？」「之前說要精簡組織，結果現在升格一堆」、「DPP先建立分贓結構才能穩固票源呀」、「縣市長選輸，太多人要插位子，自己來創造」。

有網友認為，以美國美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)來看，氣象局早該升格了，也有網友感慨，「國科會升了又降，做科學的真的被當小丑欸」，如果升格可以變強，那先把國防部升格成「國防院」、警政署順便升格警備司令部。

而因為農產滯銷、雞蛋短缺引發海量民怨的農委會主委、準農業部長陳吉仲能夠繼續升官，網友也痛批「台灣最爛的部會就是農委會，還能升格笑死」、「史上最爛的農委會主委，第一任農業部部長」、「又是你！吉仲，你！最！爛！」、「農地魚塭拿來種電，然後農委會升農業部？」、「經濟部、農業部、斷交部，3大出包仔穩穩的」。