因應再生能源提升，政府鼓勵民間建置儲能系統，但台電近日突然發函通知暫停長效型儲能(E-dReg)申請收件，引發儲能設備商反彈。台電解釋，主要是申請量已爆量8倍，可是現行交易平台量體卻少，沒蓋好，核再多也沒用，因此先暫停受理。至於未來是否再開放，之後配合再生能源併網狀況去檢討。

因應2025年再生能源占比2成，台灣目前規劃2025年儲能需求為150萬瓩，其中台電總責100萬瓩，有84萬瓩要透過電力交易平台從民間取得。另外50萬瓩，則由官方能源局開放「光儲合一」民間競標籌建。

電力系統特色，在頻率必需控制在60Hz(赫茲)±1％之間，供需得維持平衡，不能低於59.5Hz，如不平衡又放任不管，將導致機組崩潰。因此台電2021年成立電力交易平台，其中「調頻備轉服務」就是遇到事故頻率變動時，能提供穩頻支援。

而此調頻服務」，就分為短效型儲能（dReg）及長效型儲能（EdReg）兩種，各需50萬瓩，合起來就是100萬瓩。EdReg又叫做「增強型動態調頻備轉」，與短效型要秒級上線支撐電網15分鐘不同，增強長效型除了可協助動態調頻外，還能在白天儲電，傍晚放電，具「削峰填谷」、供應夜尖峰電力功能。

台電表示，截至2023年3月，長效型儲能申請量已達427.1萬瓩，也就是目標量8倍以上。為了避免產生供過於求，才發函決定暫停申請，避免未得標調頻功能儲能容量過多閒置。但此舉引發儲能設備商不滿，認為長效型儲能投資都要數十億，台電說關就關，對業者權益影響很大。

對此台電發言人吳進忠解釋，現在交易平台的長效型EdReg每天交易量才1.6萬瓩，但核可量已有427萬瓩，表示很多廠商申請後根本未建好，「沒蓋好，核再多也沒用。就好像有帳戶，但裡頭沒錢。」

他呼籲申請業者，趕快利用申請一年內時間去建置。至於未來儲能量是否可再增加？吳強調，當再生能源併網量增加，衝擊變大時，現行150萬瓩儲能容量是否要上調，會配合2025年再生能源併網時程，做滾動式檢討，再適時開放。