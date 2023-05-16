香港信報16日報導，百度期內總營收為311.44億元，年增9.62％。核心收入為229.98億元，年增7.58％；在線營銷收入166億元，增長6％；非在線營銷收入64億元，年增11％。旗下的影音平台愛奇藝營收為83億元，年增15％。

首季，百度經調整EBITDA為81.45億元，年增48.12％。經調整EBITDA利潤率為26％，上升7個百分點。

百度聯合創辦人兼首席執行官李彥宏表示，集團計劃逐步將「文心一言」融入其所有業務。這將為百度的產品及服務賦能，吸引更廣泛的用戶及客戶群，同時允許集團圍繞「文心一言」在新的時代中建立新生態，將使百度實現長期、可持續的增長。

百度首席財務官羅戎表示，生成式AI帶來人工智慧新模式的變革，百度正蓄勢待發把握這個龐大的市場機會。在未來的季度，百度將繼續堅定不移的在該領域投資。

港股上市的百度16日收報124.3港幣，上漲2.81％，今年股價累計上漲8.3％。