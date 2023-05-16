大陸央視網報導，中國大陸國務院總理李強16日與荷蘭首相呂特通電話。李強表示，中國視荷蘭為歐盟內優先合作夥伴，願與荷蘭共同推動各領域合作不斷取得新成果。呂特允諾推動荷中開放務實的全面合作夥伴關係，深入發展。荷蘭願繼續做歐中合作的紐帶和橋梁。

李強表示，中國國家主席習近平與國王威廉-亞歷山大確立的中荷「開放務實的全面合作夥伴關係」定位，契合兩國利益和人民需求。中國視荷蘭為歐盟內優先合作夥伴，願與荷蘭共同推動各領域合作不斷取得新成果。

李強表示，方將繼續擴大市場准入，加強智慧財產權保護，歡迎荷蘭更多優質特色產品、更多有競爭力企業進入中國市場。希望荷蘭為中國企業赴荷投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。中國願同荷蘭深化農業、水利、新能源等領域合作，促進人文交流，在應對氣候變化等多邊領域加強合作。

李強指出，中荷都是經濟全球化和自由貿易的受益者、支持者。希望荷蘭秉持契約精神，堅持市場原則、世貿規則，維護中荷兩國和雙方企業共同利益，維護全球產業鏈供應鏈暢通。中國對歐政策保持高度連續性、穩定性。中歐應當踐行真正的多邊主義，共同反對陣營對抗和「新冷戰」。希望荷蘭推動歐洲堅持戰略自主，為促進中歐關係發展作出更大貢獻。

呂特表示，中國是荷蘭重要合作夥伴。荷方願同中方保持高層密切交往，深化經貿、水利、氣候變化等領域合作，推動荷中開放務實的全面合作夥伴關係深入發展。荷蘭願繼續做歐中合作的紐帶和橋梁。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。