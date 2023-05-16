民進黨主席暨總統候選人賴清德今晚應邀出席政大學生會及學生議會主辦的「政治進入大學？！青年與主席有約」講座；被問到，美國眾議院院長裴洛西去年訪台後，中國不只軍演，還在白皮書裡面多次提到民進黨；如何說服美國理解民進黨的台獨不是美國想的台獨？賴清德說，台獨定義是什麼，如果是宣布台灣獨立，會引起兩岸緊張，這個事情不會發生。

他強調，因為民進黨在1999年台獨決議文就講，「台獨的意義就是台灣不屬於中華人民共和國，我們有我們的主權」。

賴清德還說，這不是民進黨執政、也不是裴洛西來的問題，在政黨輪替前，1954至1955年，中國攻打一江山島，那時候是國民黨執政，1958年八二三砲戰也是國民黨執政，從毛澤東、鄧小平到現在，併吞台灣本來就是中國的國家目標，習近平講得更清楚，甚至把併吞台灣作為中華民族復興的偉大目標。

副總統、民進黨主席賴清德表示，如果宣布台獨會引起兩岸緊張，那麼這個事情不會發生。（曾薏蘋攝）

對於如何避戰，賴清德表示，民進黨要求無多，只要對等尊嚴，都可以跟中國討論如何增進人民福祉的計畫，就是這麼開放，但目前中國要求必須接受「一個中國」原則才願意交流合作，他反問學生「如果你是總統，願不願意放棄主權？」他認為，台灣可以做的、應該做的其實都做了，目前兩岸情勢變化的責任不在台灣，是在中國，無法交流合作，其實是因為中國本身的選擇。

賴清德回應學生時指出，裴洛西來台之後中國在台海進行軍演，到底中國要併吞台灣，是台灣的問題，還是中國的問題？是民進黨的問題？還是中國本身的問題，他說，中國最近不是只有才在台海緊張，在黃海、東海、台海、南海一連串，都和周邊國家產生緊張關係，顯然這是中國的問題。

賴清德認為，應該是把人民的福祉列為最優先的工作，這才是一個國家偉大的目標，他以蘇洵《六國論》，寫到秦國之所以滅六國，是因為六國「賂」秦，導致秦國有機會滅六國，台灣應該要走什麼路，應該是很清楚，跟所有年輕人和台灣主權增進民主和平繁榮。

此外，還有學生提問，賴清德主張的和平，與國民黨、民眾黨對手有什麼不同？賴清德說，追求和平的方式不同，自然會導致不同的和平，民進黨主張在對等尊嚴的狀況下，增進兩岸合作交流，促進彼此的了解、和解、諒解、和平發展，但在中國沒有放棄武力攻打台灣之前，台灣還是要做好萬全的準備，抵禦中國的可能入侵，來保護台灣，要靠力量來贏得和平，除了國防力量，也要跟民主陣營站在一起。

賴清德表示，若今天接受九二共識，走回一中的框架，台灣沒有主權，不會是真正的和平，特別是如果接受九二共識，一個中國原則，中國可以主張台灣是中國的一部分，台灣問題是中國的內政，這將會阻撓國際民主社會對台灣的關注，兩個路線截然不同，所得到的和平，也不會是一樣的。