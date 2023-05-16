柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團睽違8年訪台，今晚在台北國家音樂廳和小提琴家同台演奏經典的韋瓦第《四季》，音樂裡呈現四季變化，獲得滿場樂迷的掌聲。
曾宇謙興奮表示，「非常榮幸這次能和柏林愛樂巴洛克合奏團一起演出，每一位團員都非常優秀，合奏時能演出非常乾淨、精緻的音色，在彩排時很快就達到彼此想要的聲音。」
第一次合奏就展現一拍即合的默契，團員們也紛紛表示，「曾宇謙是一位很棒的小提琴家。」
曾宇謙在疫情期間曾多次演奏四季小提琴協奏曲，他表示每次演出，都會有不同的詮釋和感受，感謝樂迷陪著他經歷各式各樣的春夏秋冬，也希望大家在這次的演出中，享受到和樂團擦出的音樂火花，以及精雕細琢的迷人音色。
今晚上半場演出為巴哈第一號管弦組曲、帕海貝爾卡農曲，及巴哈小提琴與雙簧管雙協奏曲，樂團以巴洛克音樂與古樂演奏的思維與特色，更以現代演奏方法，演奏巴洛克宮廷風的樂曲。
下半場則是韋瓦第四季小提琴協奏曲，演出結束全場爆出掌聲，幾次謝幕之後，樂團加碼安可曲為韓德爾《席巴女王之進場》，曾宇謙也加入樂團擔任第一小提琴演奏。
柏林愛樂巴洛克合奏團與曾宇謙，5月17日將前往衛武營音樂廳，5月20日也將到新竹市立演藝廳演出。
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