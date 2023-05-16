臉書社團「我是南港人」日前有民眾PO文表示，自己協助一名視障者通行，過程中卻不斷遭到該名視障者以手肘觸碰其胸部、搓揉其手掌心，讓他感到非常不舒服，因此PO文希望大家可多加防範。貼文一出，隨後也有民眾表示，自己去年7月時，也遇到類似情形，只是年代已久無法確認是否為同一人，以為只是「運氣不好」而未選擇報警，直到看到類似事件再次發生後，驚覺並非偶發事件，儘管已事隔多時，但仍怒報警處理。

日前有民眾在臉書社團「我是南港人」發文警示，在協助他人的同時也要注意自身防範，因為在他昆陽捷運站前的麥當勞前協助一名視障者，過程中卻遭到該名視障者不斷用手肘觸碰其胸部、搓揉掌心，甚至2隻手不斷在手臂上遊走，讓他感到非常不舒服。

事後，他也注意到該名視障者在年輕女性接觸協助時，會不斷詢問對方年齡職業，以需要幫忙為由，不斷觸碰對方的手，但若是年長者前來協助時，就不會出現相關舉動，因此PO文寫下其相關特徵，希望大家能多加關注，避免類似事情發生。

貼文一出後，也立即引發網友回響，有不少人表示自己也曾在附近遇到該名視障者，同樣遭到上下其手。而事後，也網友在發文表示，自己在去年7月於昆陽捷運站前的站牌等公車，遇到一名視障者希望能夠協助幫他看公車號碼，隨後主動將手搭在其手臂上。

當下由於其有相關引導經驗，因此不疑有他，但過程中該名視障者卻不斷對她上下其手，甚至摸其胸部，並有騷擾言語出現，讓她逐漸感到不舒服，所幸她所欲搭乘的公車進站，讓她嚇得趕緊上車逃離。

事後，網友表示，當下只覺得自己運氣不好，也擔心是否反應過度，「會不會只是我反應過度？如果我喊叫是否變成我欺負弱勢？」，但經過此事後，她每每看到視障人士都有陰影，日前看到相關PO文後，更驚覺或許此事並非個案，擔心有更多人受害，儘管事隔已久，但仍決定怒報警提告。

警方獲報後也依規定受理相關案件，但鄰近的同德與玉成所目前皆未接獲報案，且年代久遠，當事人也無法確定是否為同一人，警方也將持續擴大調閱監視器，調查相關人士。