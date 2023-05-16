秀傳醫療體系16日在彰濱秀傳醫院舉辦「服務禮儀種子講師動態展演成果發表會」，由院方專業的服務團隊進行儀態展演，展現秀傳醫療團隊的成長與蛻變，營運長陳秀珠表示，秀傳今年1月成為「全台第一家」通過TÜV SQS-Healthcare新版驗證的醫院，未來也將持續推動秀傳醫療服務品質提升。

陳秀珠表示，秀傳醫療體系以「成為亞洲的梅約醫學中心」為願景，建立「鄉下好醫院」，2年前引進德國萊因TÜV SQS-Healthcare醫療服務品質管理系統驗證，今年一月順利通過國際驗證，成為「全台第一家」通過TÜV SQS-Healthcare新版驗證的醫院。

陳秀珠說，因應時代潮流與醫院未來發展需求，因此建構一支專業形象的接待團隊，給予患者、家屬良好的第一印象是很重要的，去年3月還聘請專業服務禮儀專家暨企業形象顧問蘇羽柔擔任培訓講師，培訓高階禮賓團隊與服務禮儀種子講師群。

陳秀珠也說，推動TÜV SQS-Healthcare驗證及醫院服務禮儀品質等各項人才培育提升工作之後，彰化兩院區的員工滿意度皆明顯上升，2020至2022年彰化秀傳從82％上升到86.1％，彰濱秀傳從69％上升到72.8％。病人滿意度方面讚美件數也逐年提升。

中部院區總院長黃士維表示，護理師制服同步更新，由彰濱秀傳員工高檢中心程雅娟督導設計，以秀傳企業形象LOGO幸運草設計發想，前台行政人員新制服以碧湖綠及墨璽綠為主色，護理師制服則以Tiffany藍為主色，整體設計顯現高雅、專業，可帶給顧客溫暖、貼心的服務感受。

彰濱秀傳院長顏鴻章強調，醫療服務從心出發，從服裝外表儀容到接待、電梯、電話禮儀，讓優質服務的理念化為具體行動，落實於日常工作中；除此之外，也要求各單位、部門內自主查核，由服務禮儀推廣委員會定期稽查，以督促全體員工，為顧客及病人提供適切且高品質的醫療服務。