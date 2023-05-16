股神巴菲特的波克夏公司繼去年第4季減持對台積電86％持股後，今年第一季更出清所有持股。前立委蔡正元16日在《新聞大白話》節目強調，雖然有些避險基金第一季買台積電，但短線投資者反映的是台灣的財務變動狀況；而巴菲特是長期投資者，長線投資者反映的是台灣的地緣政治風險。當美國政治人物不斷說要炸毀台積電，總統蔡英文還授勳，誰願意把資金放在一個會發生戰爭的地方？這不就是民進黨政府所造成的？

「巴菲特是在對台灣做認知作戰嗎？應該不是！」蔡正元表示，而且他還公開在他的股東面前講：台積電是好公司，只是位置擺錯了！也就是說，如果台積電不是在台灣的話，他會投資更多，因為台灣已經進入戰爭的風險階段了。

蔡正元指出，巴菲特是個長期投資者，當然有人會講說，有些避險基金第一季竟然買台積電？這當然是歡迎的好事，但要記住一點，避險基金這類投資公司，從來不會長期擁有一家企業的股票，只要漲了他就賣掉。我們台灣當然也歡迎長線投資者跟短線投資者，但長線投資者反映的是台灣的地緣政治風險，短線投資者反映的是台灣的財務變動狀況。「那很明顯地，長線考慮的是比較嚴重的事情！」

「台灣會有地緣政治風險，是民進黨當局自己搞出來的！」蔡正元強調，軍隊每個班要發機關槍，兵役要延長，每個人要發AK-47、AR-15步槍，整天喊著要備戰的不就是民進黨當局？美國也不斷做兵推，說你會慘勝、會被毀滅，美國很多政治人物又不斷說要炸毀台積電，而蔡英文歡迎這些人來台，還給他授勳，這不是妳蔡英文也歡迎他炸毀台積電嗎？我為什麼要投資一個會被妳炸毀的台積電？這在邏輯上怎麼說都說不通！

蔡正元直言，這不就是民進黨政府造成的嗎？還有很多企業，都準備把工廠搬到海外去，搬得走的先搬，舊的工廠搬不走的，就讓它折舊掉了。這是很多企業放在心上的事，誰願意把資金放在一個會發生戰爭的地方？不可能！

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