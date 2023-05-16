歌手林俊傑近期推出全新專輯，日前忙於宣傳專輯的他才剛結束倫敦巡迴演唱會返台，竟悄悄於台北捷運上亮相，並以「同款姿勢」與專輯宣傳照合影，然而，周遭的乘客各個都在低頭滑手機，與一睹歌王真容的機會擦肩而過，讓不少粉絲直喊後悔。

林俊傑近期忙著宣傳新專輯，更大手筆地包下一整列台北淡水信義線的捷運列車，以彩繪車廂的方式進行宣傳，而除了車體外觀以外，車廂內也貼滿許多林俊傑該張專輯的宣傳照片，讓歌迷的可以在各個角落看見偶像的身影。

誰料，林俊傑近期剛結束巡迴演唱會返台，不只在IG上以限時動態的方式秀出彩繪車廂的樣貌，本人更是悄悄登上列車，在IG上秀出自己以同款「望天」姿勢與車廂內的宣傳照合影。其中，尤為有趣的是周遭乘客皆低頭滑手機，毫無察覺未戴口罩「完整露出臉龐」的林俊傑竟在自己身邊。

貼文曝光後，引發網友們熱議，粉絲紛紛捶胸頓足沒有見到偶像的身影，更有人逗趣寫下：「後面戴口罩的帥哥後來應該會後悔一直低頭玩手機」、「哇好喜歡，好好看」、「後面和旁邊在看手機的朋友應該會很難過。」此外，也有粉絲敲碗林俊傑能出現在更多地方：「新加坡也需要」、「快開來我家。」